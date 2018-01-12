На одного безработного в Могилевской области приходится более двух вакансий

12 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. На одного безработного в Могилевской области в среднем приходится более двух вакансий, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Ольга Хадускина.

На 1 января заявлено 5979 вакансий (на 19,2% больше, чем год назад), а состояло на учете 2680 безработных. Коэффициент напряженности на рынке труда в области остановился на отметке 0,4 безработных на одну вакансию (против 0,8 год на 1 января 2017 года).

Уровень зарегистрированной безработицы в Могилевской области на 1 января 2018 года составил 0,6% и снизился по сравнению с 1 января прошлого года на 0,3 процентного пункта.

Реализация подпрограммы "Содействие занятости населения" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости населения на 2016-2020 годы дала ощутимый эффект. На созданные рабочие места и имевшиеся вакансии при содействии службы занятости на постоянную работу трудоустроено 25 245 человек, из них 17 031 безработный. Еще 1397 человек направлены на обучение по профессиям. Для организации самозанятости безработным было выделено 310 субсидий, что на 13 субсидий больше, чем за предыдущий год.

"Ситуация на рынке труда на сегодня характеризуется как стабильная и контролируемая", - подчеркнула Ольга Хадускина.-0-