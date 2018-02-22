22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одного минчанина приходится 10,6 посещения поликлиники в год, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко в пресс-центре БЕЛТА.

"Амбулаторно-поликлиническая помощь - это прежде всего ежедневная медицина. В прошлом году в учреждения здравоохранения поликлинического типа выполнено 24,5 млн посещений, на одного минчанина приходилось 10,6 посещения в год", - сказал Сергей Малышко.

Комитет по здравоохранению предпринимает комплекс мер, чтобы улучшить доступность амбулаторной медпомощи. Так, в поликлиниках увеличено время приема участковыми терапевтами до пяти часов, в отдельные дни (пятница) - до шести часов. Рассматривается вопрос перераспределения функций между врачом, помощником врача и медицинской сестрой. Сегодня медсестры активно занимаются профилактикой, выявлением факторов риска неинфекционных заболеваний, дают пациентам рекомендации по их коррекции.

Реализуются проекты по типу "вежливая поликлиника". Специалисты рассчитывают время, которое пациент тратит от момента входа в поликлинику и до выхода из нее. На основании этого анализа принимаются меры по улучшению логистики и уменьшению временных затрат. Кроме того, проводится работа по улучшению работы регистратуры, зоны первого контакта пациента при обращении в поликлинику.

Большое внимание уделяется профилактической работе. В 14-й и 34-й центральных районных поликлиниках работают Центры здоровья. Особое внимание уделяют мужчинам 40-60 лет. Их приглашают на диспансеризацию, проводят работу по профилактике неинфекционных заболеваний.

В поликлиниках № 10, 23, 37 организованы межрайонные кабинеты "За жизнь". Их работа направлена на профилактику абортов и сохранение репродуктивного здоровья населения. В 2018 году планируется открыть еще три таких межрайонных кабинета - в Советском, Московском и Заводском районах столицы.

Все учреждения здравоохранения Минска имеют свои сайты, где пациенты могут получить ответы на интересующие их вопросы, в том числе в режиме онлайн.-0-

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