На первом в 2018 году аукционе фонд "Витебскоблимущество" продал здание склада в Поставах

9 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По итогам первого в 2018 году аукциона, организованного фондом "Витебскоблимущество", продано неиспользуемое здание продовольственного склада в Поставах более чем за Br7,5 тыс., сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде.

Новым собственником недвижимости, ранее принадлежавшей УП ЖКХ Поставского района, стало местное частное предприятие, которое планирует использовать строение для развития бизнеса. Деньги от продажи здания поступят в местный бюджет.

На торги выставлялось одноэтажное кирпичное здание с холодной пристройкой 1991 года постройки общей площадью более 332 кв.м одновременно с правом аренды на 50 лет земельного участка размером почти 0,1 га для обслуживания недвижимости. Т.к. интерес к лоту проявил один участник, аукцион признан несостоявшимся, а единственный претендент согласился приобрести объект по начальной цене, увеличенной на 5%.

Всего в первом месяце года фонд "Витебскоблимущество" выставил на аукционы около 40 объектов недвижимости республиканской и коммунальной собственности.

По итогам торгов в 2017 году продано 80 зданий и сооружений на сумму более Br1,8 млн.-0-