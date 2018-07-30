30 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На полях под Гродно комбайнеры работают в вышиванках, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В СПК "Прогресс-Вертелишки" Гродненского района задействованным в уборочной кампании работникам помимо обязательной спецодежды вручены майки-вышиванки и тематические кепки. Комбайнеры и водители, занятые на отвозке зерна, с удовольствием выходят на работу в одежде с национальным орнаментом.

"Закупались вышиванки по инициативе профсоюзной организации. Акция стала одним из мероприятий, приуроченных к Году малой родины. Важно, что такое решение было позитивно воспринято работниками", - отметила председатель первичной профсоюзной организации, заместитель председателя СПК "Прогресс-Вертелишки" по идеологической работе Елена Чернущик.

Уборочная в хозяйстве вышла на финишную прямую. Завершить страду здесь, если не подведет погода, планируют в ближайшие дни. Уже убрано свыше 74% зернового клина. Урожайность превышает 67 ц/га, а валовой сбор зерна уже составил более 10 тыс. т.

Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома, уборочная кампания в регионе пересекла экватор. По данным на утро 30 июля, убрано свыше 53% площадей. В Берестовицком районе, например, зерновые убраны на более чем 74% площадей, в Гродненском районе этот показатель составляет 73%. Средняя урожайность по области на 30 июля превышает 31 ц/га. В лидерах Гродненский (46,4 ц/га) и Корелический (44,7 ц/га) районы. Валовой сбор зерна превысил 530 тыс. т.-0-

Фото Леонида Щеглова