На празднике для многодетных семей в Могилеве школьники получат подарки от БРСМ

29 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Праздник для многодетных семей Могилева в рамках республиканской благотворительной акции "В школу с добрым сердцем" пройдет 30 августа в Могилевском зоосаде, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

В этот день первоклассникам из 35 многодетных семей волонтеры движения "Доброе сердце" вручат канцелярские принадлежности и спортивные товары, собранные в ходе благотворительной акции. Гостей зоосада и участников акции ждет концертная программа, которую подготовила творческая молодежь. Особым подарком для детей станет экскурсия по зоосаду и развлекательная программа.

Акция "В школу с добрым сердцем" - традиционный проект союза молодежи. Он направлен на оказание адресной социальной поддержки многодетным и неполным семьям, детским интернатным учреждениям, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию и испытывает трудности при подготовке детей к учебному году. На первом этапе волонтеры БРСМ организуют в крупных торговых центрах и магазинах пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды, обуви. Потом формируют подарки и вторым этапом передают их семьям, которые нуждаются в помощи.

Акция продлится до 15 сентября. Принять участие в ней может каждый желающий. "Любую вещь или покупку можно оставить в копилке "Доброго сердца". Также можно принести подарки для школьников в территориальные и районные комитеты. Кроме того, волонтеры союза молодежи проведут трудовые акции и передадут заработанные средства на приобретение школьных принадлежностей, посетят на дому детей с ограниченными возможностями, организуют концертные программы в детских интернатных учреждениях и вручат их воспитанникам подарки. Особое внимание в этом году уделено первоклассникам. Их ждут всевозможные конкурсные программы, встречи со сказочными героями, демонстрация мультфильмов", - рассказали в обкоме.

Волонтерское движение "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности БРСМ, оно объединяет около 36 тыс. юношей и девушек по всей стране.-0-