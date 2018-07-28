На празднование Дня города Бреста приехали делегации 11 стран

28 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Делегации из 11 стран принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных 999-летию Бреста, передает корреспондент БЕЛТА.

Поздравить Брест с днем рождения приехали гости из областных центров Беларуси. Также вместе со своим побратимом День города отмечают делегации из Польши, России, Украины, Нидерландов, Словакии, Сербии, Израиля, Грузии, Азербайджана, Франции и Турции. По словам председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, партнеры нацелены на дальнейшее укрепление межрегиональных контактов.

"В преддверии Дня города мы провели экономический форум городов-побратимов. Первый блин не вышел комом. Уже сейчас заключено контрактов более чем на $2 млн. Продолжаем взаимодействовать с партнерами, прощупывать новые направления. Наши побратиские отношения основываются не только на красивых словах в адрес друг друга, но и на реальном экономическом сотрудничестве. Есть все основания для их укрепления", - считает мэр.

В целом Брест поддерживает побратимские отношения с 33 зарубежными городами. Российский Петрозаводск в числе тех, с кем развиваются продолжительные связи. Города дружат на протяжении 16 лет. "Взаимодействие идет по нарастающей. Количество отраслей, в которых мы сотрудничаем, только увеличивается. В этот раз мы приняли участие в форуме городов-побратимов, представили свою продукцию, оборудование, туристический потенциал Карелии. Такой формат открывает новые перспективы для взаимодействия наших городов", - отметила заместитель главы администрации Петрозаводского городского округа Юлия Мизинкова.

В Петрозаводске она курирует сферу ЖКХ. Во время визита в Брест Юлия Мизинкова особое внимание уделяет вопросам благоустройства. "У вас многому можно поучиться. Город ухожен, очень комфортно. Мы также посетили мусороперерабатывающий завод. У нас такого еще нет. Думаю, это тоже перспектива для сотрудничества. С руководителем предприятия договорились, что в сентябре у нас они будут презентовать свой проект", - рассказала собеседница.-0-