23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На продажу в Минске в 2018 году выставят 38 объектов недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде "Минскгоримущество".
В перечень вошли шесть переходящих объектов, не реализованных на аукционах в 2017 году, 30 изолированных помещений в разных районах столицы, капитальное строение по ул. Карвата, 86а и неэффективно используемая производственная база ГПО "Минскстрой" по ул. Казинца, 6Б. Список объектов и комплекс мер по повышению эффективности работы по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества утвержден на заседании Мингорисполкома 22 февраля. На 12 марта назначены торги по продаже бывшего детского сада по ул. Л.Украинки, начальная цена имущества превышает Br1 млн, в том числе право заключения договора аренды земельного участка - более Br420 тыс.
В 2017 году состоялось 64 аукциона по продаже 30 объектов госсобственности, из них 20 реализовано. Как показывает практика, наибольшим спросом пользуются изолированные помещения. В прошлом году в перечень включено 18 таких объектов, в аукционах принимали участие более 30 предпринимателей, начальная цена поднималась в 7-8 раз.
Информация о свободных помещениях, находящихся в собственности города, регулярно обновляется. По данным на 1 января, в списке значилось 190 тыс. кв.м (на 1 января 2017 года - 239 тыс. кв.м). К собственникам неэффективно используемых объектов применяются повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN