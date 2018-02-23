23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На продажу в Минске в 2018 году выставят 38 объектов недвижимости, сообщили корреспонденту БЕЛТА в фонде "Минскгоримущество".

В перечень вошли шесть переходящих объектов, не реализованных на аукционах в 2017 году, 30 изолированных помещений в разных районах столицы, капитальное строение по ул. Карвата, 86а и неэффективно используемая производственная база ГПО "Минскстрой" по ул. Казинца, 6Б. Список объектов и комплекс мер по повышению эффективности работы по вовлечению в хозоборот неиспользуемого имущества утвержден на заседании Мингорисполкома 22 февраля. На 12 марта назначены торги по продаже бывшего детского сада по ул. Л.Украинки, начальная цена имущества превышает Br1 млн, в том числе право заключения договора аренды земельного участка - более Br420 тыс.

В 2017 году состоялось 64 аукциона по продаже 30 объектов госсобственности, из них 20 реализовано. Как показывает практика, наибольшим спросом пользуются изолированные помещения. В прошлом году в перечень включено 18 таких объектов, в аукционах принимали участие более 30 предпринимателей, начальная цена поднималась в 7-8 раз.

Информация о свободных помещениях, находящихся в собственности города, регулярно обновляется. По данным на 1 января, в списке значилось 190 тыс. кв.м (на 1 января 2017 года - 239 тыс. кв.м). К собственникам неэффективно используемых объектов применяются повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость и землю.-0-