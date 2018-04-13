На реализацию инвестпрограммы Гомеля на 2018 год направят более Br3,8 млн

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/ На реализацию инвестиционной программы Гомеля на 2018 год будет направлено более Br3,8 млн. Документ утвердили сегодня на сессии депутаты Гомельского городского Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила начальник отдела строительства горисполкома Ольга Смалько, программа разработана с целью эффективного и рационального использования средств городского бюджета, направляемых на капитальные расходы, а также обеспечения ввода в эксплуатацию объектов в срок, определенный проектно-сметной документацией, развития и укрепления материально-технической базы соцсферы, ЖКХ, жилищного строительства, развития улично-дорожной сети.

Из городского бюджета на реализацию инвестпрограммы планируется направить более Br3 млн 855 тыс. Всего в перечень объектов строительства, модернизации, реконструкции, ремонта и благоустройства включены 12 позиций.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрено свыше Br1,63 млн. В том числе на объекты строительства и реконструкции улично-дорожной сети, иных объектов внешнего благоустройства - Br204 тыс., на замену тепловых сетей, находящихся в хозяйственном ведении организаций ЖКХ, планируется направить более Br1,4 млн.

На объекты соцсферы инвестпрограммой предусмотрено более Br1,8 млн.

Более Br342 тыс. пойдет на финансирование объектов, подлежащих обязательному оборудованию средствами видеонаблюдения. В их числе площадь Труда, площадки зоны отдыха "Пруды".

Также депутаты горсовета утвердили отчет о выполнении инвестпрограммы Гомеля на 2017 год, определили план работы горсовета и его органов на второй-четвертый кварталы 2018 года, рассмотрели ряд других вопросов. Кроме того, на сессии подвели итоги соревнований среди органов территориального общественного самоуправления областного центра за 2017 год. Победителем признали КТОС "Солнечный" Советского района Гомеля.-0-