На реализацию инвестпрограммы Гомельской области в 2018 году направят более Br117 млн

21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На реализацию инвестиционной программы Гомельской области из областного бюджета в этом году будет направлено более Br117 млн. Соответствующее решение Гомельского областного Совета депутатов от 25 января официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Программа разработана с целью эффективного и рационального использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные расходы, а также обеспечения ввода в эксплуатацию объектов в срок, определенный проектно-сметной документацией, развитие и укрепление материально-технической базы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, жилищного строительства.

Из областного бюджета на объекты строительства планируется направить более Br117 млн 137 тыс. В перечне объектов строительства, реконструкции, модернизации, ремонта и т.д. - 92 позиции.

На объекты строительства в сфере здравоохранения инвестиционной программой предусмотрено направить более Br25,5 млн. За счет данных средств будет продолжено строительство объекта "Реконструкция детской областной больницы по улице Жарковского в Гомеле", начатое в соответствии с поручением главы государства, а также поликлиники в микрорайоне №17 областного центра.

В сфере образования на объекты строительства предусматривается свыше Br3,4 млн. Данные средства планируется направить на строительство жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ельске и Жлобине, детского сада на 190 мест в микрорайоне №104 Гомеля, а также иные объекты.

В числе других социально значимых объектов, по которым в Гомельской области будут вестись работы в 2018 году, - областной врачебно-физкультурный диспансер по улице Быховской в Гомеле, спортивно-оздоровительный центр в Мозыре, блок плавательных бассейнов в Ветке, памятник архитектуры XVIII века - комплекс бывшего коллегиума иезуитов в деревне Юровичи Калинковичского района.

Программой предусмотрены значительные средства на объекты строительства в сфере ЖКХ и жилищного строительства, в том числе на финансирование расходов по проектированию и строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, новых распределительных газопроводов.

В сфере сельского хозяйства, рыбохозяйственной деятельности средства инвестпрограммы планируется направить на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов сельскохозяйственного назначения, в том числе молочно-товарных ферм. Областная инвестиционная программа также включает объекты, где будут вестись работы по реконструкции мелиоративных систем.

Контроль за выполнением настоящего решения возложен на комиссию областного Совета депутатов по экономике, бюджету, финансам и коммунальной собственности.-0-