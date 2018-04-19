На реконструкцию Бобруйской детской больницы во время телемарафона собрано более Br115 тыс.

19 апреля, Могилев /Юлия Евменькова - БЕЛТА/. Во время благотворительного марафона "По зову сердца - всем миром" собрано более Br115 тыс., которые перечислены на реконструкцию Бобруйской городской детской больницы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Елена Концевая.

Большой благотворительный телемарафон провел канал "Беларусь 2" совместно с Бобруйским городским исполнительным комитетом. Инициатором акции выступил известный исполнитель, уроженец Бобруйска, представитель Беларуси на международном конкурсе песни "Евровидение-2008" Руслан Алехно, который в Год малой родины решил помочь родному городу.

В течение дня в эфире "Беларусь 2" появлялись яркие и интересные люди, известные артисты, спортсмены и медийные лица. В тематическом выпуске молодежного интерактивного проекта "ПИН_КОД" марафон поддержали государственные и общественные деятели, спортсмены, деятели культуры и науки.

В Бобруйске в поддержку благотворительной акции прошел товарищеский футбольный матч. На стадионе имени Прокопенко сыграли руководство Бобруйского горисполкома и дипломаты иностранных государств. В состав команды дипломатов вошли представители дипломатических миссий Пакистана, России, Словакии, Таджикистана, Чехии. Капитаном сборной стал экс-президент Словакии, Чрезвычайный и Полномочный Посол Словацкой Республики в Беларуси Йозеф Мигаш.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу местной дружины, которую возглавил председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев. Оба мяча в ворота соперников отправил Эдуард Градобоев, в прошлом блестящий игрок команды ФК "Белшина".

Завершился марафон концертом с участием звезд белорусской и российской эстрады, который посетили более 3,3 тыс. зрителей. На сцену "Бобруйск-Арены" вышли Анатолий Ярмоленко, Александр Солодуха, Дмитрий Колдун, Ирина Дорофеева, Денис Клявер, Родион Газманов, Диана Гурцкая и другие известные исполнители. Все средства от концерта также направлены на счет Бобруйской городской детской больницы.

По проектно-сметной документации на реконструкцию второй очереди учреждения здравоохранения требуется Br8 млн 156 тыс. Реконструкция подразумевает замену всех инженерных сетей и изменение площадей. Кроме капитального ремонта детской больнице необходимо новое оборудование для эндоскопических исследований и УЗИ-диагностики, стерилизационная аппаратура, современный реанимобиль.-0-