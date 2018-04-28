На ремонт местных дорог в Гродненской области выделено Br50 млн - Кравцов

28 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В 2018 году на ремонт местных дорог в Гродненской области направят около Br50 млн. Об этом сегодня во время прямой телефонной линии с жителями области сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализ обращений на прямые телефонные линии разного уровня показывает, что их количество снижается. Это говорит о том, что власть решает вопросы, острота проблем снимается. Однако по-прежнему чаще всего людей волнуют вопросы ЖКХ - отопления, качества жилья, причем даже нового, находящегося на гарантии. Это тема для анализа и принятия мер", - отметил Владимир Кравцов.

Он подчеркнул, что немало обращений касается состояния дорог в регионе. И в этом направлении работа уже ведется. Приняты конкретные решения по ремонту и реконструкции местных дорог. На текущий и капитальный их ремонт в 2018 году выделено около Br50 млн: привести в порядок необходимо более 200 км местных дорог и мостов. В ближайшие три года около будет отремонтировано около 1 тыс. км местных дорог. Такое решение позволит снять остроту проблемы, прежде всего в сельской местности.

"У нас много обращений людей, которые приобрели участки для индивидуального жилищного строительства. Проблемы разные, но чаще всего они касаются инженерных сетей и дорог. Это характерно как для сформировавшихся районов, так и для только начинающих застраиваться. Надо признать, что не всегда исполнительная власть успевает со строительством этих сетей", - отметил Владимир Кравцов. Он подчеркнул, что в бюджетах всех уровней в 2018 году предусмотрены серьезные средства, чтобы активнее работать в этом направлении.

На прямую линию поступили несколько обращений, касающихся таких проблем. Владельцы купленных на аукционе участков в поселке Фабричном областного центра просили посодействовать в подключении к электроснабжению. Жители района Заболоть в Гродно жаловались на проблему с распространением клещей. Вопросы взяты на контроль, а городскому руководству поручено выехать на место, встретиться с людьми, четко и аргументировано донести пути решения проблем.

Владимир Кравцов обратил внимание, что на фоне снижения количества обращений на прямую линию в облисполком несколько увеличилось число обращений в районные исполнительные комитеты. "Люди все чаще идут за решением проблемы по месту жительства, в райисполком, ведь именно на местах в первую очередь должны эти вопросы рассматривать. Это говорит о доверии к местной власти, о том, что проблемы там решаются", - отметил председатель облисполкома. Он подчеркнул, что такое положение дел позволяет руководству региона более детально заниматься областными, системными вопросами, меньше загружать вышестоящие органы.-0-