На родине авиаконструктора Павла Сухого в Глубоком установили два самолета

2 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Глубоком - на родине авиаконструктора Павла Сухого - установили два самолета, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Глубокском райисполкоме.

СУ-27 разместился в Парке Победы, СУ-24М - на возвышении возле озера Кагальное, рядом со средней школой №1, которая носит имя земляка (здесь ж находится и музей в честь Сухого). Инициатором акции в Год малой родины выступил председатель Глубокского райисполкома Олег Морхат.

Торжественное открытие монумента в парке состоится 9 мая, в настоящее время ведется благоустройство прилегающей территории. Открытие СУ-24М планируется приурочить ко Дню Независимости.

Обе крылатые машины доставлены из войсковой части 54804, дислоцирующейся в Барановичах. Транспортировалась техника по автомобильным дорогам при помощи тягача и в сопровождении сотрудников ГАИ. Доставить ее удалось за день. Сборкой и установкой самолетов занимались авиационные специалисты части, которые для этого приехали в Глубокое. Техника передана Министерством обороны бесплатно на ответственное хранение.

Теперь на малой родине известного авиаконструктора три крылатых памятника. Первый самолет - СУ-17 - был установлен при въезде в Глубокое со стороны Докшиц и Постав в июне 1996 года к 101-летию со дня рождения Павла Сухого.-0-