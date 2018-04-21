На родине Якуба Коласа в "Акинчицах" во время субботника высажено 18 лип

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории мемориального музея-усадьбы Якуба Коласа "Акинчицы" сегодня во время республиканского субботника с участием председателя Миноблисполкома Анатолия Исаченко высажено 18 лип, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я принимаю участие в каждом субботнике. Высадка лип на территории усадьбы Якуба Коласа - это знаковое событие, особенно в Год малой родины. Сегодня в "Акинчицах" мы продолжаем традицию, заложенную известным белорусским писателем в свою бытность", - сказал Анатолий Исаченко.

Всего в республиканском субботнике в Минской области принимают участие около 382 тыс. человек, из них около 60 тыс. - пенсионеры и дети. Планируется собрать около Br800 тыс. Вырученные средства будут перечислены на социальные объекты области.

Во время республиканского субботника работы по благоустройству территорий проводятся в каждом районе Минской области. В частности, наводят порядок на территории фольварка Винцента Дунина-Марцинкевича в деревне Малая Лютинка, где установлен бюст-памятник в честь писателя. В деревне Богданово благоустраивают поместье Фердинанда Рущица - известного художника-пейзажиста, театрального декоратора, оставившего глубокий след в искусстве Беларуси и Польши.

Кроме объектов историко-культурного наследия сделан акцент на благоустройстве территорий детских садов, школ, поликлиник, лесопарковых зон, мест захоронений, городских парков, приводят в порядок площадки у храмов, например, в Клецке и Любани.

В республиканском субботнике принимают участие известные спортсмены, деятели искусств, почетные граждане Минской области. Не остались в стороне и руководители министерств и ведомств, в частности министр информации Александр Карлюкевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько и другие.-0-