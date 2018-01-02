На рождественскую Архиерейскую елку в Гомеле приглашены более 500 детей

2 января, Гомель /Валерий Сидорчик - БЕЛТА/. На рождественскую Архиерейскую елку, которая будет проходить в Гомеле 4 и 5 января, приглашены более 500 детей со всех районов области, сообщили БЕЛТА в информационном отделе Гомельской епархии.
В их числе дети священнослужителей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, а также из многодетных и малообеспеченных семей. По традиции Архиерейская елка будет проходить в Гомельском государственном театре кукол. Ребят ждет костюмированное шоу и красочная театрализованная постановка с участием сказочных персонажей, а также подарки. В мероприятии примет участие епископ Гомельский и Жлобинский Стефан.
Запланировано проведение и других благотворительных акций. В частности, на базе прихода храма Преображения Господня в Гомеле для детей будет организовано рождественское представление "Летучий корабль" (музыкальная театральная постановка). На нее приглашены дети из воскресных школ, детских садов, воспитанники которых изучают курс православия.
С 7 по 18 января для пациентов, находящихся в учреждениях здравоохранения, над которыми шефствуют сестричества милосердия и приходы епархии, будут организованы акции "Рождественская радость". В числе первых рождественские подарки получат ребята, находящиеся на стационарном лечении в областной детской клинической больнице. -0-
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