На рынке труда Пинска растет спрос на швей

5 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Швеи являются одними из самых востребованных специальностей на рынке труда Пинска, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Татьяна Вдовина.

"В нашем городе работает крупное предприятие легкой промышленности "Полесье". Также востребованность в швеях растет за счет развития частного производства", - отметила Татьяна Вдовина. Например, в прошлом году в Пинске открылось швейное производство ООО "Марк Формель", где было создано около 100 рабочих мест. В 2018-м развитие предприятия продолжится, потребуются новые рабочие руки. В настоящее время по направлению службы занятости для нанимателя ведется обучение группы швей.

В швейной отрасли города насчитывается более 50 свободных рабочих мест, что составляет 9% от общего количества заявленных вакансий. В услугах профильных специалистов нуждаются 10 предприятий различных форм собственности, в том числе УП "Соло-Пинск", ЧП "Альмирком", ОДО "Пинск-стиль".

В Пинске в январе-феврале в службу занятости обратились 626 местных жителей, из них 538 были поставлены на учет в качестве безработных. Трудоустроены 465 человек, в том числе 404 безработных граждан. Уровень безработицы в городе составляет 0,8% к экономически активному населению.

Постановлением Совмина в текущем году Пинск включен в перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. В Брестской области в этот список также попали Брест, Барановичи, Кобринский, Ивацевичский, Березовский, Лунинецкий, Ивановский, Малоритский и Дрогичинский районы. Местные власти разработают комплекс мероприятий по содействию занятости на этих административных территориях.-0-