На "Славянском базаре в Витебске" будут приняты все меры для обеспечения безопасности - Сидоренко

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Славянском базаре в Витебске" будут приняты все меры для обеспечения безопасности гостей и участников. Об этом заявил журналистам в пресс-центре БЕЛТА директор международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", генеральный директор Центра культуры "Витебск" Александр Сидоренко.

"Органы внутренних дел каждый год прилагают все усилия, чтобы обеспечить безопасность на фестивале. И, слава богу, за это время каких-то серьезных нарушений не было, - отметил Александр Сидоренко. - Я двумя руками за то, чтобы все необходимые меры, которые можно принять, были приняты в обязательном порядке".

Чтобы был очевиден масштаб задачи по обеспечению безопасности во время фестиваля, Александр Сидоренко привел всего несколько цифр. Только на главной площадке - в Летнем амфитеатре - проходит по два-три концерта в день, и каждый концерт собирает более 6 тыс. зрителей.

"Бывает всякое. Поэтому у нас двойной контроль, всегда стоят рамки, свои службы безопасности, строго соблюдаются условия аккредитации. Именно для обеспечения безопасности мы ограничили в последние два года присутствие журналистов за кулисами: ведь всегда много массовых сцен, крупных декораций, и порой даже артисты не могут пробиться на сцену из-за толпы", - рассказал директор фестиваля.

Он отметил, что в мире постоянно появляются новые технологии, которые могут быть использованы злоумышленниками. "Поэтому чураться мер безопасности не нужно. Главное, чтобы они нас действительно защищали. Я противник каких-то перехлестов", - добавил Александр Сидоренко.

XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 12 по 16 июля. Дополнительные мероприятия запланированы 7-11 и 17-18 июля. -0-

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