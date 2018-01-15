На станции метро "Фрунзенская" в Минске начался капремонт эскалатора

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На станции метро "Фрунзенская" (выход к Юбилейной площади) в Минске проводится капитальный ремонт одной из трех ниток эскалатора, сообщили БЕЛТА в ГП "Минский метрополитен".

Для безопасности пассажиров на время проведения работ установлены специальные заграждения, смежные нитки эскалатора работают в штатном режиме. Как ожидается, завершится ремонт в марте.-0-