9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На стимулирование талантливых спортсменов в Гродненской области выделено около Br700 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.

В регионе утвержден список спортсменов, обладателей именных стипендий Гродненской области.

"Выбирались они комиссией, куда вошли наиболее авторитетные специалисты региона. Всего в число стипендиатов на январь-июнь 2018 года вошли 70 спортсменов. Среди них те, кто показал высокие результаты на официальных стартах: чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы, чемпионатах Беларуси. Также именные стипендии получат те, кто является лидером в стране в своем виде спорта. Среди стипендиатов призеры Олимпиады 2016 года метатель молота Иван Тихон и борец Ибрагим Саидов, известные стрелки Виталий Бубнович и Илья Чергейко, паралимпиец Александр Трипуть и победитель Дефлимпийских игр Александр Черняк, всего представители 14 видов спорта", - сказал Олег Андрейчик. В зависимости от показанных результатов размер стипендии варьируется от 15 до 100 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br24,5). Всего на стимулирование спортсменов в регионе будет направлено около Br700 тыс. Летом список стипендиатов будет пересмотрен, возможно, появятся в нем и новые фамилии.

"Претендовать на стипендию может любой спортсмен региона, для этого достаточно показывать высокие результаты", - отметил Олег Андрейчик. Стипендия, по его словам, - еще одна мера поддержки талантливых спортсменов во время подготовки к II Европейским играм, которые пройдут в Беларуси в 2019 году, Олимпиаде, а также другим важным стартам.

По примеру облисполкома именные стипендии учредили также в Гродненском горисполкоме. Здесь около трех десятков талантливых спортсменов получат финансовую поддержку. Возможности поощрить юных и перспективных атлетов изыскивают и в районах области, в том числе за счет внебюджетных средств.

Недавно в регионе подвели итоги областного конкурса на звание лучшего спортсмена 2017 года. Победителями в голосовании стали самбистка Татьяна Мацко и представитель греко-римской борьбы Радик Кулиев.

В 2018 году в Гродненской области продолжится совершенствование спортивной инфраструктуры. В Островце, в частности, возводятся стадион и физкультурно-оздоровительный комплекс, запланированы реконструкции городских стадионов в Ивье и Шучине. Продолжится реализация программы по созданию в районных центрах и крупных населенных пунктах комплексов уличных тренажеров шаговой доступности.-0-