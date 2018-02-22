На строительство и ремонт учреждений здравоохранения в Минске выделено более Br139 млн

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительство и ремонт учреждений здравоохранения в Минске в 2018 году направлено Br139,29 млн, сообщил журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко на пресс-конференции на тему "Совершенствование медицинского обслуживания в Минске" в пресс-центре БЕЛТА.

На строительство выделено Br117,79 млн, капитальный ремонт - Br10,32 млн, текущий ремонт - Br11,18 млн.

В Минске в этом году продолжатся работы по реконструкции и строительству корпусов 4-й, 5-й и 9-й ГКБ, детской инфекционной клинической больницы и онкологического диспансера. Продолжится строительство подстанции скорой медицинской помощи в микрорайоне Лошица, вертолетной площадки по ул. 2-я Лошица, зданий больницы паллиативного ухода "Хоспис" по пр. Партизанский, 73а. Будет вестись работа по проектированию детских поликлиник в микрорайонах Лошица-9 и Сухарево-3, новой 15-й городской поликлиники, взрослой поликлиники в пос.Восточный, а также реконструкции здания 20-й городской поликлиники, 9-й детской поликлиники.

За счет средств капитального ремонта продолжится модернизация зданий пожарной и охранной сигнализации городских учреждений здравоохранения, подготовка помещений под монтаж закупаемого медицинского оборудования, работы по замене лифтов и др.-0-

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