На строительство школ и детсадов в Минске в 2018 году направят вдвое больше средств

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На строительство школ и детсадов в Минске в 2018 году планируется направить Br98,3 млн, что вдвое больше, чем в 2017-м, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по образованию Мингорисполкома по итогам коллегии комитета.

Ожидается ввод в эксплуатацию четырех учреждений дошкольного образования и одной средней школы. В 2017 году за счет средств бюджета построены средняя школа на 1020 мест с бассейном и четыре детских сада общей вместимостью 750 мест. На эти цели направлено Br47,7 млн. Также проводился капитальный ремонт и реконструкция объектов.

"Всего с учетом вывода первых классов из учреждений дошкольного образования свыше 1,2 тыс. детей обеспечены местами в садах шаговой доступности. Вместе с тем в районах с активным строительством жилья - Ленинском, Московском, Первомайском и Фрунзенском - потребность в детсадах сохраняется", - отметили в комитете.

Учебная сеть Минска насчитывает 820 учреждений разных типов, видов и форм собственности, подавляющее большинство из которых (801) финансируются из бюджета. В сфере образования трудятся почти 51 тыс. работников, в том числе более 32 тыс. - педагогических, из них 59% имеют первую и высшую квалификационные категории. Бюджет отрасли в 2017 году составил Br676,2 млн.-0-