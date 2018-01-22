На трассах пяти районов Брестской области введен спецплан "Погода"

22 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области из-за сложных погодных условий Госавтоинспекция ввела специальный план "Погода" на трассах пяти районов, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.

Сотрудники Госавтоинспекции переведены на усиленный вариант несения службы. Такие меры вызваны сильным туманом на дорогах. Специальный план введен на трассах М1 и М10 на территории Жабинковского, Кобринского, Дрогичинского, Ивановского и Пинского районов. "Туман является одной из самых частых причин совершения лобовых дорожно-транспортных происшествий, а также ДТП с участием пешеходов. В таких сложных погодных условиях всем участникам дорожного движения необходимо проявлять особую внимательность и осторожность", - подчеркнули в ГАИ.

Как стало известно, сегодня утром в Ивановском районе произошла авария со смертельным исходом. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следственно-оперативной группы.

По прогнозам синоптиков, на территории Брестской области сегодня будет преимущественно без осадков, в отдельных районах туман, на дорогах местами гололедица. Днем столбики термометров покажут от трех до восьми градусов мороза.-0-