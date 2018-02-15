На трассе Минск-Гродно в 2018 году установят 8 новых датчиков контроля скорости

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На трассе М6 Минск-Гродно в 2018 году установят 8 новых датчиков контроля скорости. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник управления ГАИ УВД Гродненского облисполкома Владимир Назарко, передает корреспондент БЕЛТА.

Новые стационарные камеры появятся на реконструируемом участке трассы М6 в Гродненской области. Завершить строительные работы планируется до конца года, после чего трасса на всем протяжении станет четырехполосной. Установят новые датчики, вероятней всего, у пешеходных переходов. Конкретные места определяются.

"К сожалению, в 2017 году в регионе возросло количество ДТП, связанных с превышением скорости. В связи с этим камеры появляются там, где необходимо успокоить движение, снизить скорость. В областном центре, например, две стационарные камеры появятся на недавно построенном проспекте Лебедева", - отметил Владимир Назарко. На новой городской магистрали, ведущей к спальному району Ольшанка, за последние два месяца произошло два ДТП со смертельным исходом. Причиной стал небезопасный выбор скорости.

Начальник ГАИ региона заявил, что в Гродненской области согласованы места установки 16 стационарных датчиков скорости на других дорогах республиканского и международного значения. Их планируют разместить рядом с пешеходными переходами и автобусными остановками. Водителей предупредили, что на дороги области возвращается смешанный контроль скорости: сотрудник ГАИ будет фиксировать нарушителей из гражданского автомобиля и передавать информацию работающему дальше наряду ГАИ. Также активней для фиксации нарушений на пешеходных переходах будет использоваться квадрокоптер. Недавний эксперимент, проведенный в областном центре, доказал его эффективность.

Как отмечалось на пресс-конференции, на дорогах области в 2017 году продолжена тенденция последних лет по снижению аварийности. В прошлом году по сравнению с 2016-м число аварий сократилось на 10,7% (с 383 до 342), количество погибших в них людей сократилось почти на 20% (с 61 до 49), пострадавших - на 13,5% (с 416 до 360).-0-