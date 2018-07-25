25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На турнире в Волковыске в футбол сыграют священники и чиновники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи Волковысского райисполкома.

Мини-футбольный турнир проводится впервые в рамках сотрудничества Волковысского райисполкома и Гродненской епархии. Участие в нем примут 9 команд. Восемь из них будут представлять различные регионы Гродненской области, в составе - священнослужители и молодые прихожане. "Еще одна команда будет составлена из сотрудников райисполкома. Принято решение поддержать проведение турнира и таким образом", - отметили в отделе.

Турнир проводится с целью объединения усилий для использования потенциала традиционных ценностей в пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи, дальнейшую популяризацию спорта и физической культуры. Турнир будет двухдневным. На площадке у ФОКа по улице Социалистической, а также на площадке по улице Калиновскго 25 июля пройдут игры групповой стадии. На 26 июля запланированы матчи финальной стадии.

Если турнир себя зарекомендует хорошо, его сделают постоянным. Команда-победитель станет обладателем переходящего кубка.-0-