25 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На турнире в Волковыске в футбол сыграют священники и чиновники, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе идеологической работы и по делам молодежи Волковысского райисполкома.
Мини-футбольный турнир проводится впервые в рамках сотрудничества Волковысского райисполкома и Гродненской епархии. Участие в нем примут 9 команд. Восемь из них будут представлять различные регионы Гродненской области, в составе - священнослужители и молодые прихожане. "Еще одна команда будет составлена из сотрудников райисполкома. Принято решение поддержать проведение турнира и таким образом", - отметили в отделе.
Турнир проводится с целью объединения усилий для использования потенциала традиционных ценностей в пропаганде здорового образа жизни среди детей и молодежи, дальнейшую популяризацию спорта и физической культуры. Турнир будет двухдневным. На площадке у ФОКа по улице Социалистической, а также на площадке по улице Калиновскго 25 июля пройдут игры групповой стадии. На 26 июля запланированы матчи финальной стадии.
Если турнир себя зарекомендует хорошо, его сделают постоянным. Команда-победитель станет обладателем переходящего кубка.-0-
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