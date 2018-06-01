На выставке "Искусство Лего" 2 июня состоится битва роботов

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставку "Искусство Лего" в Минске продлили до 30 июня. Кроме того, для посетителей приготовили несколько июньских подарков.
Сегодня, 1 июня, в честь Дня защиты детей вход на выставку для детей до 12 лет будет бесплатным. А 2 июня в рамках выставки "Искусство Лего" школа компьютерного обучения для детей "Айтиландия" проведет битву роботов. С 14.00 до 16.00 посетителей приглашают принять участие в соревновании робо-сумо и попробовать создать своего робота.
Робо-сумо проводится с помощью круглого поля. Главная задача робота-сумоиста состоит в том, чтобы вытолкнуть за пределы ринга своего соперника. Участники управляют роботами с помощью смартфонов. Для робо-сумо роботы специально собираются заранее.
Также профессиональные преподаватели "Айтиландии" расскажут о программировании и помогут создать своего робота.-0-
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