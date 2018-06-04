Набережная Свислочи в районе улицы Зыбицкой в Минске будет под видеонаблюдением

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Набережную реки Свислочь в районе улицы Зыбицкой в Минске оборудуют системой видеонаблюдения, сообщил сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме директор КУП "Мiнская спадчына" Александр Кохан, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Александра Кохана, такая мера направлена на обеспечение общественной безопасности в районе "тусовочной" улицы Зыбицкая. "Вопрос поддержания правопорядка в ночное время на этой территории остается актуальным. Работа в этом направлении ведется администрацией района и силами РУВД, ГУВД, проведена встреча с субъектами хозяйствования, которые обслуживают объекты общественного питания. Совместно с РУВД определено, что территория набережной реки между линией застройки и зеленой зоной будет оборудована видеонаблюдением", - сказал он.

Достигнута также договоренность, что музыканты здесь будут выступать только до 23.00. После этого для посетителей заведений включат фоновую музыку. Усилено патрулирование территории.

Улица Зыбицкая расположена в историческом центре Минска на территории Верхнего города. Здесь открылось большое количество баров, ресторанов и клубов, выступают уличные артисты.-0-