Набережную Свислочи в районе ул. Коммунистической в Минске реконструируют в 2018 году

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в текущем году планируется приступить к реконструкции набережной на левом берегу Свислочи от пр. Независимости до ул. Я. Купалы, сообщили БЕЛТА в администрации Центрального района города.

На участке набережной в районе ул. Коммунистическая предстоит заменить все инженерные сети, установить новые конструкции, укрепляющие береговую линию, парапеты (они по внешнему виду будут напоминать существующие бетонные ограждения). Мощение пешеходной зоны предполагается выполнить из мелкоразмерной бетонной плитки, появятся дополнительные площадки-карманы для отдыха. Планируется также обновить малые формы (скамейки, урны, светильники), провести озеленение прилегающей территории многолетними растениями и цветниками. Границы работ практически не будут захватывать зеленые территории парка.

Набережная Свислочи на данном отрезке построена в 1957 году и стала одним из любимых мест отдыха минчан и туристов. Обустройство водной артерии в центре Минска в свое время значительно преобразило городскую среду, но за прошедшие годы конструкции поизносились. В 2016 году принято решение наиболее аварийные участки береговой линии реконструировать, разработан план мероприятий до 2020 года по оздоровлению реки, ее притоков и благоустройству прилегающих территорий.

Первый масштабный проект завершен в мае 2017 года, обновлена набережная от ул. М.Богдановича до острова Мужества и Скорби. Укреплены откосы, заменены инженерные коммуникации, уложена тротуарная плитка. Пешеходная зона стала шире примерно на метр. Ее украшают фонари под старину - парковые торшеры классического стиля аналогичны тем, что размещены на территории Троицкого предместья.-0-