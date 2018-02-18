Наблюдение за выборами является хорошим опытом для активного молодого человека - мнение

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Участие в избирательной кампании в качестве наблюдателя - хороший опыт для молодых людей с активной жизненной позицией. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА учащаяся 4-го курса Брестского музыкального колледжа имени Г.Ширмы Анна Омельянюк.

На избирательном участке №1 в Бресте в качестве наблюдателей зарегистрировались пять человек - это представители БРСМ, городского Совета ветеранов, РОО "Белая Русь", трудового коллектива. Анна Омельянюк представляет самую массовую молодежную организацию страны. Для девушки это первый опыт участия в выборах - и как избирателя, и как наблюдателя. "Мне предложили - я не отказалась. Считаю, что это честь для меня, приятно было такое доверие. Думаю, мне это будет полезно в будущем, поэтому стараюсь набираться опыта", - сказала старшекурсница.

При подготовке к выборам будущая пианистка посетила несколько занятий для новичков избирательной кампании. "Моя работа состоит в том, чтобы наблюдать за правильным исполнением своих обязанностей членами участковой комиссии, ходом голосования. Это ответственная задача, и мне это интересно", - добавила наблюдатель.

Всего в избирательных комиссиях Брестской области аккредитовано 4 607 наблюдателей, в том числе 3 790 - в участковых, 635 - в территориальных, 182 - в окружных. Большинство наблюдателей представляют общественные объединения - РОО "Белая Русь" (1 181 наблюдатель), БРСМ (1 176). Федерация профсоюзов Беларуси делегировала для наблюдения за выборами 807 человек. Политические партии (КПБ, БНФ, БСДП (Грамада), "Справедливый мир", Республиканская партия труда и справедливости) - 52 своих представителя.-0-

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