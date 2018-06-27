Набор на экономические и юридические специальности сокращают в колледжах Минской области

27 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В колледжах Минской области будет сокращен набор на экономические и юридические специальности, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования управления образования Миноблисполкома Елена Мартинкевич.

"В новом учебном году будет сокращена подготовка по экономическим и юридическим специальностям, - сказала Елена Мартинкевич. - Так, в Новопольском государственном аграрно-экономическом колледже примут меньше заявок по направлению "бухгалтерский учет, анализ и контроль", в Смиловичском государственном колледже - на "экономику и организацию производства" и "правоведение".

А на некоторые специальности колледжи снова откроют набор. На уровне ССО Борисовский государственный колледж будет готовить специалистов в "техническом обеспечении лесозаготовительных работ". Слуцкий государственный колледж снова наберет группы по "технологии пищевых производств". Несвижский государственный колледж им. Я. Коласа примет документы на "дизайн (по направлениям)". На уровне ПТО в учреждениях образования Минской области также будет возобновлена подготовка по 27 квалификациям.

Появятся и новые направления. "В Молодечненском государственном колледже на уровне профессионально-технического образования в новом учебном году будет открыты квалификации "дорожный рабочий" и "монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов". На уровне среднего специального образования в этом же колледже будет открыт прием документов по специальности "монтаж и эксплуатация охранно-пожарной сигнализации", - рассказала специалист.

По словам Елены Мартинкевич, подготовка учащихся в большинстве случаев осуществляется на договорной основе, поэтому предприятия обеспечены специалистами. Пользуются спросом представители профессий "водитель автомобиля", "швея", "каменщик", "продавец", "машинист сельскохозяйственного производства".

В прошедшем учебном году выпускниками учреждений среднего специального образования стали 1574 молодых людей, профессионально-технического - 3111. Из них будут распределены 1541 и 2937 ребят соответственно.-0-