Награды победителям спартакиады учащихся кадетских училищ вручили в Минске

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Награды победителям спартакиады учащихся кадетских училищ, специализированных лицеев, Минского суворовского военного училища по служебно-прикладным и массовым видам спорта, посвященной Дню милиции (отмечается 4 марта), вручили сегодня в Зале олимпийской славы НОК в Минске, сообщили БЕЛТА в МВД.
В состязании участвовали 11 команд со всей Беларуси. В столицу приехали лучшие представители учреждений образования, чтобы достойно представить свою альма-матер на спортивной арене. Три дня ребята соревновались в тире, спортзале, на футбольном поле и в бассейне. Организаторы убедились в хорошей физподготовке ребят, способных выполнять нормативы кандидатов в мастера спорта.
Как отметил министр внутренних дел Игорь Шуневич, он болел за стрельбу, а его личный рекорд в этом виде, поставленный в Академии МВД еще курсантом, - 91 очко. Сегодня такой же результат показал представитель команды Минского суворовского военного училища Виктор Дювбанов, занявший второе место. Победителем с результатом в 92 балла стал суворовец Михаил Лукашевич. Бронзу взял Виталий Соловей из Специализированного лицея МВД - 78 очков. Медали призерам вручил Игорь Шуневич.
В стрельбе из пневматической винтовки командные места распределились следующим образом: первыми стали суворовцы, серебро у кадетов из Гродненщины, на 3-м месте воспитанники Гомельского кадетского училища.
Заслуженные награды по четырехборью ребятам из Минского суворовского военного училища вручил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Беларуси Александр Худолеев. В командном зачете суворовцы опередили кадетов из Брестчины, 3-е место у команды Минского областного кадетского училища.
Самым непредсказуемым состязанием стал мини-футбол. Три дня ребята буквально вырывали друг у друга победу. В итоге сильнейшими стали кадеты Витебского училища, вторыми - лицеисты МЧС, третьими - представители Минского областного кадетского училища.
Тройка лидеров спартакиады в результате выглядит таким образом: 1-е место у Минского суворовского военного училища, 2-е - у Витебского областного кадетского училища, 3-е - у Гродненского областного кадетского училища.
Кроме того, ребята, отличившиеся на соревнованиях, получили специальные призы и дипломы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN