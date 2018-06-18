Наиболее востребованы в Минске участки под жилую застройку и магазины

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наиболее востребованы в Минске земельные участки для размещения магазинов и жилых комплексов, сообщил директор КУП "Минский городской центр недвижимости" Станислав Котиков сегодня на оперативном совещании в Мингорисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

За пять месяцев текущего года городской центр недвижимости провел 90 аукционов, реализовано 273 предмета торгов на сумму около Br31 млн. Основную долю поступлений обеспечивает реализация земельных участков. Из 26 предлагаемых инвесторам площадок реализовано пять на сумму Br23 млн.

"Наибольшим спросом пользуются участки под жилую застройку, а также для размещения объектов торговли и общественного питания. Менее востребованы площадки для организации производств и строительства многофункциональных общественно-деловых комплексов", - рассказал Станислав Котиков.

Всего с 2008 года Минским городским центром недвижимости реализовано 295 участков, на которых построено 96 объектов, еще по 28 проектам завершаются работы. Возвращены в доход государства по различным причинам 50 участков, по шести участкам нарушены сроки освоения. Строительство ведется на 59 участках, в стадии проектирования находятся еще 56 объектов.-0-