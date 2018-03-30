Налог для квартиросдатчиков в Минске увеличен на 6,3%

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на 6,3% увеличены ставки подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах, получающих доход от сдачи в аренду жилых, нежилых помещений и машино-мест. Соответствующее решение принято сегодня на второй сессии Минского городского Совета депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Ольга Кишко пояснила, что корректировка ставок обусловлена необходимостью их адаптации к инфляционным процессам.

Новый размер ставок подоходного налога за сдачу жилых помещений (за каждую сдаваемую комнату) в первой экономико-планировочной зоне столицы составил Br32,5 (повышен на Br2), во второй - Br27, в третьей и четвертой - Br23 (в каждой повышение на Br1,5), в пятой - Br18,5 (повышен на Br1).

Новые ставки подоходного налога за сдачу в аренду нежилых помещений (за исключением гаражей, машино-мест) за 1 кв.м площади в первой и второй экономико-планировочных зонах теперь составляют Br5,3 за 1 кв. м, в третьей - Br3,5, в четвертой и пятой - Br3. Увеличение ставок составило Br0,2-0,3.

Для тех, кто сдает в аренду металлические, деревянные гаражи и машино-места, ставки стали выше предыдущих на Br0,4-0,5. Для арендодателей железобетонных или кирпичных гаражей - на Br0,7-0,8.

По состоянию на 1 января 2018 года в Минске зарегистрировано более 61 тыс. физлиц - плательщиков подоходного налога в фиксированных суммах. Их платежи в бюджет в 2017 году превысили Br14 млн. Ожидается, что доходы бюджета Минска в связи с изменением размеров ставок в этом году увеличатся более чем на Br891 тыс.-0-