30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговая Минска за I полугодие выявила почти 50 фактов незарегистрированного предпринимательства. Об этом сообщил сегодня начальник инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску Андрей Соболевский на оперативном совещании в мэрии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всего за полугодие сотрудниками налоговой инспекции по Минску установлено 49 фактов незарегистрированной предпринимательской деятельности на территории Советского, Московского, Первомайского, Ленинского, Заводского и Фрунзенского районов города. В отношении 12 субъектов вынесено предупреждение об ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, арестованы 12 автомобилей и товар на сумму Br18,5 тыс. - мясная продукция, стеклоомывающая жидкость и др.", - рассказал Андрей Соболевский.

За получение незаконного дохода несколько граждан привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму Br10 тыс. с конфискацией предметов совершения правонарушения на сумму Br18 тыс.

Благодаря совместной с администрациями районов работе некоторым физлицам предъявлен к уплате единый налог на общую сумму Br4,8 тыс. На текущий момент в бюджет поступило Br1,7 тыс. единого налога.

Андрей Соболевский также отметил, что уличные торговцы по ряду позиций завышают цену (в сравнении с поставщиками тех же товаров на рынке в Ждановичах) даже в три раза.-0-