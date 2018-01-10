Налоговики Брестской области арестовали 13 автомобилей за перевозку пассажиров без лицензии

10 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы Брестской области в 2017 году наложили арест на 13 автомобилей за перевозку пассажиров без лицензии, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции МНС.

Всего при проведении контрольных мероприятий в сфере пассажироперевозок налоговые инспекторы установили 360 фактов нарушения законодательства. Выявлены 124 лица, осуществлявшие незарегистрированную предпринимательскую деятельность, арестовано 13 автомобилей. Доначислено налогов на Br12,2 тыс. Общая сумма административных штрафов составила Br25,8 тыс.

В инспекции обратили внимание на необходимость соблюдения законодательства при ведении предпринимательской деятельности по перевозке пассажиров автомобилями такси, а именно обязательную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя. "Санкция ч.1-1 ст.12.7 КоАП (незарегистрированная предпринимательская деятельность) предусматривает наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с конфискацией предметов административного правонарушения, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации", - напомнили в ИМНС.-0-