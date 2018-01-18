Налоговые поступления в бюджет Минской области в 2017 году выросли почти на треть

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые поступления в бюджет Минской области в 2017 году выросли на 31,7%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в инспекции Министерства по налогам и сборам по Минской области.

"За 2017 год в бюджет области поступило Br3,5 млрд налогов, сборов и неналоговых платежей, в том числе в доход республиканского бюджета - Br1,4 млрд, местных бюджетов - Br2,058 млрд. Темп роста поступлений в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 131,7%", - пояснили в инспекции.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу - Br694,9 млн (19,9% в доходах консолидированного бюджета), налогу на прибыль - Br570,7 млн (16,3%), налогу за добычу - Br489,1 млн (14%), налогу на недвижимость - Br179,1 млн (5,1%), акцизам - Br153,4 млн (4,4%), налогу на добавленную стоимость - Br136,3 млн (3,9%).

Ежемесячный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности установлен за 27 бюджетообразующими организациями Минской области. Так, за 2017 год ими уплачено Br1,6 млрд. Лидирующие позиции занимают ОАО "Беларуськалий" - 33% в общих поступлениях по области, СООО "Малиновщизненский спиртоводочный завод "Аквадив" - 2%, ООО "Завод Бульбашъ" - 1,9%, РУП "Белтаможсервис" - 1,1%.-0-