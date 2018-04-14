Налоговые поступления в бюджет Минской области за I квартал выросли почти на 6%

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые поступления в бюджет Минской области за январь-март 2018 года выросли почти на 6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в пресс-центре областной инспекции Министерства по налогам и сборам.

В бюджет области за январь-март поступило Br698,1 млн, в том числе в республиканский бюджет - Br181,8 млн, в местные бюджеты - Br516,3 млн. "Темп роста поступлений в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 105,9%", - отметили в пресс-службе.

В разрезе видов налогов наибольшие суммы в бюджет Минской области поступили по подоходному налогу - Br184,3 млн (26,4% в доходах консолидированного бюджета), по экологическому налогу (включая налог за добычу) - Br140,9 млн (20,2%), по налогу на прибыль - Br85,4 млн (12,2%), по налогу на добавленную стоимость - Br57,8 млн (8,3%), акцизам - Br40,1 млн (5,7%), налогу при упрощенной системе налогообложения - Br23 млн (3,3%).-0-