Наниматели Минска заявили о почти 16 тыс. вакансий

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 16 тыс. вакансий насчитывается в Минске, из которых свыше 9,4 тыс. по рабочим профессиям, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Среди специалистов наиболее востребованы врачи и медсестры (543 и 820 вакансий соответственно), а также инженеры (563). Высока потребность в строителях: для каменщиков заявлено 334 вакансии, для маляров - 359, штукатуров - 223, арматурщиков - свыше 120 вакансий и др.

Также наниматели предлагают широкий выбор вариантов трудоустройства уборщиком помещений (575), поваром (468), водителем автомобиля (381), продавцом (461), контролером-кассиром (233), грузчиком (205), дорожным рабочим (176).

Уровень зарегистрированной безработицы в Минске на 1 июля составил 0,1% от экономически активного населения. В январе-июне за содействием в трудоустройстве в службу занятости обратились более 10,3 тыс. человек, в том числе около 5,9 тыс. - безработных.

Из общего количества обратившихся трудоустроены на временную или постоянную работу более 5 тыс. человек, еще около 4,8 тыс. проконсультированы по вопросам профориентации и профобучения по направлению службы занятости.

В общественных работах приняли участие свыше 1,2 тыс. человек, субсидии для открытия индивидуального предпринимательства предоставлены 75 безработным.-0-