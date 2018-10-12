Нарисованные детьми портреты мам выставили в центре Гродно

12 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Мольберты с портретами мам, авторами которых выступили школьники, выставили на пешеходной улице в центре Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в областном центре проходит профсоюзная акция "Поздравим маму вместе!". Одной из особенностей этого года стала картинная галерея под открытым небом - портреты своих мам представили ученики гимназии №7. Прохожие могут не только познакомиться с детским творчеством, но и бесплатно отправить открытки с теплыми пожеланиями своим мамам: достаточно подписать красочную открытку маме и опустить ее в почтовый ящик. Акцию приурочили ко Дню матери, который в Беларуси отметят 14 октября.

Кроме того, на пешеходной Советской улице в Гродно организовали выставку фотографий участников профсоюзного марафона "Мамин труд". Победителем конкурса стала фармацевт из Лиды Ольга Кохович, разместившая в социальной сети проникновенный пост о своей маме, которая 32 года проработала сельским фельдшером. Профсоюз подарил дочери и маме путевку в санаторий.

Заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш вручил путевку в санаторий Ольге Кохович

Ольга Кохович

"Этим проектом мы хотим всем напомнить, что нужно поздравить своих мам, подарить им заботу и любовь, особенно в этот трогательный праздник. Профсоюзы традиционно уделяют большое внимание поддержке материнства и детства", - отметил заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Андрей Кардаш. Он подчеркнул, что в эти дни праздничные мероприятия, посвященные мамам, проходят во всех организациях региона, профкомы чествуют многодетных работниц, оказывают материальную помощь отдельным категориям женщин, организуют сладкие столы и тематические конкурсы.

Андрей Кардаш

Дополнительные бонусы для работников, воспитывающих детей, включены в коллективные договоры. Например, на многих предприятиях многодетные мамы имеют право на один дополнительный выходной в неделю с сохранением средней заработной платы, женщины, воспитывающие двух детей, - на один выходной в месяц с сохранением 50% среднего заработка.-0-

Фото Леонида Щеглова