Народные гулянья в Минске развернутся на 20 площадках

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народные гулянья в Минске сегодня развернутся на 20 площадках. Афиша мероприятий размещена на сайте Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Празднование Дня Независимости в белорусской столице будет масштабным: состоятся культурные, спортивно-развлекательные, патриотические мероприятия. В центре города и районах столицы пройдут праздничные концерты с участием творческих коллективов и исполнителей, игровые программы, спортивные состязания, конкурсы, выставки декоративно-прикладного искусства, организована праздничная торговля. Празднование пройдет и в парковых зонах города.

Центральным событием станет парад войск Минского гарнизона и массовое театрализованное представление "Мой родны кут" у стелы "Минск - город-герой". В 21.00 начнется гала-концерт "Беларусь - адзiная Радзiма", кульминацией станет традиционная акция "Споем гимн вместе" (22.55). Праздничный салют расцветит небо Минска в 23.00.

Основными концертными площадками в День Независимости будет территория у Дворца спорта и Верхний город (программа начнется в 12.30 и продлится до 23.00). В районах гулянья развернутся: в Заводском - на площадке у "Чижовка-Арены" и в зоопарке, в Московском - в парке имени Павлова, во Фрунзенском - в парках 60-летия Октября, Тивали и Уго Чавеса, в Ленинском - в Лошицком усадебно-парковом комплексе и на площадке возле кинотеатра "Салют" (пр. Рокоссовского, 150а), Октябрьском - в парке "Курасовщина" и микрорайоне Сокол, в Партизанском - парке экстремальных видов спорта и Центральном детском парке им. Горького, Первомайском - в Центральном Ботаническом саду, парке им. Челюскинцев, на Детской железной дороге, в Советском - в сквере "Комаровский", в Центральном - в парке Победы.

Празднование Дня Независимости включает цикл спортивных и спортивно-развлекательных мероприятий. Так, у "Чижовка-Арена" состоятся городской спортивный праздник по лыжероллерам "Радость рассвета" и уличные гонки "Minsk Street Attack 2", выставка электрокаров и кабриолетов, в парке имени 900-летия Минска детский велоквест, в парке им. Горького - международный фестиваль гиревого спорта.

Усилены меры по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан. На подходах к местам гуляний будут дежурить бригады скорой медицинской помощи.-0-