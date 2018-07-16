Нарушений в организации питания в детских лагерях Минска стало меньше

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушений в организации питания в детских лагерях, собственниками которых выступают предприятия Минска, стало меньше на 19,5% по сравнению с прошлым сезоном, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии главный государственный санитарный врач Минска Нелли Гиндюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты обязательно отбирают пробы суточных рационов на соответствие их микробиологическим и санитарно-химическим показателям, рационы исследуются на калорийность и содержание витаминов. "В текущем году в лагерях не было осложнения эпидситуации. Большинство выявленных нарушений связано с ненадлежащим исполнением ответственными лицами должностных обязанностей и недостаточным контролем с их стороны", - отметила Нелли Гиндюк.

В целом, по ее словам, Мингорисполком, администрации районов провели большую работу по подготовке оздоровительных лагерей к сезону. Вместе с тем в некоторых из них требует обновления спортивный инвентарь, что особенно актуально в дождливый период. В настоящее время юных минчан принимают 110 загородных и школьных лагерей.-0-