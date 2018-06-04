Нарушения общественного порядка на ул.Зыбицкой в Минске участились - ГУВД

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения общественного порядка на ул.Зыбицкой в Минске участились с приходом лета, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.
"Столичная милиция уделяет пристальное внимание охране общественного порядка на ул.Зыбицкой, а также на расположенной вблизи набережной реки Свислочь. Нам продолжает поступать информация от граждан о нарушениях общественного порядка со стороны отдыхающих в полюбившейся молодежи "тусовочной" зоне, а с учетом благоприятных погодных условий подобные нарушения участились", - отметили в ГУВД.
Территорию отрабатывают сотрудники ППСМ и ОМОНа. Одна из задач правоохранителей - исключить распитие спиртных напитков вне заведений (например, на набережной или на самой улице вне баров и летних террас). "В минувшие выходные сотрудниками милиции за распитие спиртных напитков на набережной реки Свислочь вблизи ул.Зыбицкой, а также за нахождение в состоянии алкогольного опьянения были задержаны несколько десятков человек. Их доставили для дальнейшего разбирательства в Центральное РУВД столицы, где были составлены административные протоколы", - информировали в ГУВД. После составления административно-процессуальных документов были отпущены все, за исключением одного задержанного. Гражданин, ранее привлекавшийся к ответственности по аналогичной статье КоАП, утром в понедельник был доставлен в суд для разбирательства.-0-
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