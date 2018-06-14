Нарушения санэпидрежима выявлены в 32 зонах отдыха Минской области

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения госсаннадзора Минской области в первые 2 недели купального сезона проверили состояние всех зон отдыха региона, на 32 из них выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Об этом сообщили БЕЛТА в ГУ "Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья".

В частности, нарушения выявлены в части санитарного содержания территорий пляжей, состояния общественных туалетов, контейнерных площадок, стоянок для личного и общественного автотранспорта, кабинок для переодевания.

Для устранения недостатков в содержании зон рекреации балансодержателям направлено 30 рекомендаций и предложений. За их несвоевременное выполнение к административной ответственности уже привлечены 3 должностных лица, сумма штрафов составила около Br466.

Во время государственного санитарного надзора отобрано и исследовано 420 проб воды из поверхностных водоемов региона. Все образцы соответствовали установленным требованиям по показателям безопасности, поэтому по состоянию на 14 июня предписаний об ограничении купания детей и взрослых на водоемах зон отдыха Минской области не выносилось.-0-