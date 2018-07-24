Нарушения санитарного состояния выявлены на 4 пляжах Минска

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения санитарного состояния выявлены на четырех пляжах столицы, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

Всего в Минске и окрестностях официально утвержден 21 пляж в пяти зонах рекреации: "Заславское" (восемь пляжей), "Криница" (два), "Дрозды" (пять), "Цнянское" (пять), "Комсомольское озеро" (один).

"За отчетную неделю проведена оценка санитарного состояния всех этих мест, и на четырех пляжах - № 2-5 Заславского водохранилища - выявлены нарушения. В адрес УП "Минское лесопарковое хозяйство" направлены рекомендации по их устранению", - отметили в санслужбе.

Кроме того, были отобраны 10 проб воды открытых водоемов. Анализ показал, что три из них не соответствуют установленным требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

На основании исследований внесены предложения о приостановлении купания детей и взрослых (без приостановления занятия всеми видами водного спорта) на пляжах №1 Заславского водохранилища, № 2, 5-8 в Дроздах и №1 на Комсомольском озере, а также об ограничении купания детей, взрослых и занятий водными видами спорта на пляжах № 8, 9 Заславского водохранилища.-0-