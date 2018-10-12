Нарушения сансостояния у стройобъектов Минска фиксируются почти в 70% случаев

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нарушения санитарного состояния территорий, прилегающих к строительным объектам Минска, выявляются в 67% случаев. Об этом сообщила заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"В нашем ведении находятся 629 строительных объектов Минска. За девять месяцев все они были проверены 6 и более раз. Нарушения выявлялись в 67% случаев", - отметила Светлана Ермак.

Нарушители привлечены к ответственности, сумма штрафов составила Br100 тыс.

В течение этой недели специалисты также мониторили состояние территорий столицы и выявили нарушения в 8% случаев. Большинство из них отмечено на участках вблизи промышленных предприятий, стройобъектов и мест хранения твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. К административной ответственности привлечены 208 человек.-0-