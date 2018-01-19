Нарушения условий содержания скота выявлены в молочно-товарном комплексе в Мстиславском районе

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грубые нарушения условий содержания крупного рогатого скота выявлены в молочно-товарном комплексе в Мстиславском районе. Такая информация размещена на сайте Генеральной прокуратуры, сообщает БЕЛТА.

Нарушения выявлены во время проверки, проведенной прокуратурой района совместно с главным ветеринарным врачом Мстиславской районной ветеринарной станции. Поводом для этого стали сведения об условиях содержания скота в молочно-товарном комплексе "Милейково" ОАО "Натопа-Агро", размещенные в одной из соцсетей.

При посещении молочно-товарного комплекса установлено, что в одном из сараев система вентиляции заблокирована, отчего стоял смог, не было убрано помещение, в котором содержится крупный рогатый скот. Место выгула имело бугристую поверхность, что свидетельствует о несвоевременном удалении продуктов жизнедеятельности животных. В другом сарае после уборки органики на момент проверки отсутствовала подстилка, что является недопустимым.

Также установлено, что у двух телят на задних конечностях глубокие раны, предположительно полученные при наложении шпагата или веревки в области суставов при оказании родовспоможения. Несмотря на неоднократные замечания ветврачей в адрес руководства о лечении и содержании телят на момент проверки в качестве подстилки для них использовалась мерзлая, мокрая и гнилая солома, не были приняты должные меры по их эффективному лечению.

В результате прокуратура Мстиславского района внесла исполняющему обязанности директора ОАО "Натопа-Агро" представление с требованием устранить выявленные нарушения, способствовавшие им причины и условия, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.-0-