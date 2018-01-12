Нарушения в деятельности органов саннадзора выявлены в Могилевской области

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилевской области выявлены нарушения в деятельности органов санитарного надзора, сообщили БЕЛТА в Генпрокуратуре.

В частности, центры гигиены и эпидемиологии при проведении первичных мониторингов незаконно использовали полномочия, предоставленные для проверок. В результате граждане неправомерно привлекались к административной ответственности. Приостановление (запрет) деятельности торговых объектов по требованиям этих учреждений нередко сопровождалось нарушениями. Так, при вынесении соответствующих предписаний имелась избирательность: работа объектов торговли с идентичными санитарными нарушениями в одном случае приостанавливалась, в другом - продолжалась.

К организациям, физлицам, индивидуальным предпринимателям не предъявлялись требования о возмещении вреда, который был причинен в результате нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

По фактам несанкционированной торговли продуктами питания не направлялась информация в местные исполнительные и распорядительные органы, а также предложения и ходатайства о лишении лицензий и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

Центры гигиены и эпидемиологии не во всех случаях контролировали реализацию вынесенных предписаний об устранении недостатков, устанавливали порой неоправданно сжатые либо продолжительные сроки для выполнения санитарных мероприятий.

Наиболее многочисленные нарушения установлены при ведении органами саннадзора административного процесса. В частности, ими вменялись в вину деяния, которые не влекут административную ответственность. Органы не принимали во внимание обстоятельства, смягчающие ответственность, допускали оплату штрафа организациями вместо виновных физлиц и др. Прокуратурой также выявлены неединичные нарушения законодательства об обращениях граждан и юридических лиц.

По итогам проверки при прокуроре Могилевской области с участием зампредседателя Могилевского облисполкома, начальника управления здравоохранения, руководства санслужбы области, главных санитарных врачей районов проведено оперативное совещание. Главному санитарному врачу Могилевской области внесено представление. По результатам его рассмотрения утвержден план мероприятий по устранению нарушений, более 40 должностных лиц уже привлечены к дисциплинарной ответственности, реализация плана взята на контроль.-0-