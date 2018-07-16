16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наружную рекламу в центре Минска упорядочат, сообщил сегодня на оперативном совещании в мэрии директор предприятия "Минскреклама" Сергей Хильман, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалисты разработали соответствующие концепции для Привокзальной площади, площадей Независимости и Октябрьской, проспекта Независимости от улицы Свердлова до площади Якуба Коласа, а также улиц Ленинградской, Ульяновской от улицы Свердлова до Привокзальной площади, для Михайловского переулка, участка улицы Свердлова и других.

В 2017 году от размещения рекламы в городской бюджет поступило более $4,2 млн. Активизировалась работа по выявлению незаконно установленных рекламных носителей, по расчистке дворов от мелкоформатной самовольной рекламы в виде плакатниц. "Стали тесно взаимодействовать с районными администрациями. В соответствии с правилами благоустройства и содержания города рекламные конструкции, собственники которых не определены, подлежат демонтажу", - сказал Сергей Хильман.

/Будет дополнено/.-0-