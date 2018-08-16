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Нашелся хозяин питона, отловленного на территории детсада в Минске

Регионы 16.08.2018 | 14:43
Фото из Twitter МЧС
Фото из Twitter МЧС

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хозяин тигрового питона, отловленного в Минске на территории детского сада, сегодня забрал животное домой, сообщила корреспонденту БЕЛТА ведущий зоотехник Минского зоопарка Алевтина Тимашкова-Красовская.

В Минске на территории детского сада отловили питонаВ Минске на территории детского сада отловили питона
Питона отловили на улице Уборевича, 14 (территория яслей-сада №292). Ему около пяти лет. Длина - 4 м, вес - 8 кг.

"Спасатели привезли питона вечером 15 августа. Это тропическое животное, его надо было принять. Змею посадили в специальный бокс на карантин. Сегодня хозяин нашелся и забрал питомца домой", - рассказала Алевтина Тимашкова-Красовская.

По словам специалиста, как минимум раз в год в зоопарк приносят какое-либо животное. А в последнее время таких случаев уже два: питон и красноухая черепаха. "Ее нашли буквально пару дней назад в районе Комсомольского озера. Принесли, я ее осмотрела. Она была абсолютно здоровая, так что нашедшие ее люди забрали себе", - отметила она.

Процедура приема животного проходит по-разному. Ветврач осматривает животное, дает рекомендации или комментарии, если нужно. При необходимости животное отправляют в ветлечебницу, где оказывают первую помощь. Если лечение не требуется, его могут оставить в зоопарке или забрать себе. Как сказала Алевтина Тимашкова-Красовская, практически всегда животных забирают те, кто их нашел. Некоторые могут оставить телефон на тот случай, если кто-то будет искать питомца.

Вообще в руках работников зоопарка оказываются не только экзотические для Беларуси животные. Так, в прошлом году осенью с перебитым крылом к ним попал молодой ястреб, которого вылечили и оставили здесь. А еще раньше небезразличные минчане за год принесли 17 аистят (некоторых из них во время урагана выбросило из гнезд). Им оказали первую помощь и выпустили.-0-

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животные, Минск
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