Насосную станцию построят на Днепре для водоснабжения Могилевской ТЭЦ-1

19 июля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве начато строительство береговой насосной станции и трубопровода речной воды для водоснабжения ТЭЦ-1, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Могилевэнерго".

Сейчас на Могилевской ТЭЦ-1 (филиал "Могилевские тепловые сети" РУП "Могилевэнерго") для технологических нужд используется речная вода, поступающая от водозаборной насосной станции, находящейся на балансе ОАО "Могилевхимволокно". Водозабор эксплуатируется с 1948 года. Оборудование электроснабжения, питающие кабели физически и морально устарели и требуют замены, поэтому и было принято решение построить современную насосную станцию. От ТЭЦ-1 получают тепло более 1,2 тыс. потребителей тепловой энергии, в том числе объекты соцсферы, жилой фонд, медучреждения, детские дошкольные и школьные учреждения.

В 2017 году РУП "Белнипиэнергопром" разработало архитектурный проект нового объекта. Согласно ему вода, проступившая в приемный ковш, будет наполнять затопленный водоприемник, откуда по двум самотечным водоводам Ду350 мм длиной 50 м поступит в аванкамеру береговой насосной станции и далее полупогружными насосами первого подъема по двум водоводам Ду250 будет подаваться на Могилевскую ТЭЦ-1.

Береговая насосная станция предусматривается сблокированной с помещением для электротехнического оборудования и шкафов управления и состоит из подземного и верхнего строений. Ее система управления выполнена на базе микропроцессорной техники и будет входить составной частью в АСУ ТП Могилевской ТЭЦ-1. Основной режим управления оборудованием и технологическим процессом автоматизированный.

Строители уже проложили трубопроводы и силовые кабели по территории ТЭЦ-1, отсыпали основание дамбы приемного ковша, монтируют аванкамеру и приемный колодец, а также продолжается закупка недостающего оборудования. Ввести в строй новый объект планируется в сентябре текущего года.-0-