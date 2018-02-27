27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наталья Якубицкая избрана председателем Минского областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня состоялась первая сессия Миноблсовета 28-го созыва. Депутат от Пекалинского избирательного округа №21 Наталья Якубицкая избрана председателем большинством голосов. До этого она работала на должности заместителя председателя Смолевичского райисполкома.

Также были избраны заместители председателя Миноблсовета. Ими стали депутат по Крупскому избирательному округу №33 Андрей Воробьев, занимавший до избрания пост заместителя председателя Крупского райисполкома, депутат по Дзержинскому городскому избирательному округу №40 Людила Лукша, работавшая директором ГУО "Средняя школа №4 г. Дзержинска".

Образованы пять постоянных комиссий областного Совета депутатов: по бюджетно-экономическим вопросам и внешнеэкономическим связям; по промышленности, услугам населению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; по развитию социальной сферы; по аграрным вопросам, продовольствию, экологии и рациональному использованию природных ресурсов; мандатная комиссия. Аналогичные комиссии работали и в Миноблсовете предыдущего созыва. Персональный состав образованных комиссий планируется утвердить на следующей сессии этого представительного органа власти.

Обращаясь к депутатскому корпусу, Наталья Якубицкая поблагодарила за оказанную поддержку. В числе основных задач, которые стоят перед депутатами, она назвала создание условий для повышения уровня жизни населения Минской области и роста заработной платы. Председатель Миноблсовета выразила уверенность, что они будут решаться при содействии Миноблисполкома, а также гор- и райисполкомов региона.

В свою очередь председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко обратил внимание на важность работы депутатского корпуса как помощника местных органов власти. "Людей всегда волновали и будут волновать вопросы благоустройства, ремонта дорог, жилья, прокладки коммуникаций, с которыми они постоянно сталкиваются, но не всегда могут сами решить по разным причинам. Наша с вами задача помочь им в разрешении этих насущных проблем. Кроме того, местные Советы должны подключаться к решению столь важных задач, как содействие занятости населения, наведение порядка на земле в рамках Года малой родины", - уверен губернатор.

На первой сессии Миноблсовета 28-го созыва присутствовали помощник Президента Беларуси Александр Косинец, помощник Президента - инспектор по Минской области Игорь Евсеев, секретарь Центризбиркома Елена Дмухайло. Александр Косинец подчеркнул, что народным избранникам предстоит внести свой вклад в развитие городов-спутников Минска - Руденска, Заславля, Смолевичей и др. Необходимо принимать исчерпывающие меры для развития промышленности, автомобилестроения, строительной индустрии, агропромышленного комплекса в целом и модернизации сельхозпредприятий. Также значительного внимания требует Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Александр Косинец пожелал депутатам Миноблсовета результативной работы, которая будет способствовать развитию области.-0-